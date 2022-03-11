Рвется - но не в бой: где в действительности находится Владимир Зеленский

Сам украинский президент утверждает, что по-прежнему в Киеве

Более двух миллионов человек с конца февраля покинули Украину - таковы последние данные ООН. Причем особенно активно бегут те, кто еще недавно скакал, страстно пел про "батьку Бандеру", а также грезил о развалинах Кремля.

Рвутся - но не в бой, а как можно подальше от Батькивщины, большинство ее политиков. И совсем непонятно, где, собственно, обретается политик №1, то есть президент и головной атаман Владимир Зеленский. Несмотря на утверждения, что он по-прежнему в Киеве, все с интересом рассматривают его традиционные ежедневные видеообращения. Содержания, правда, там ноль, только эмоции, зато на картинке много интересного. Особенно для профессионалов.

Пока Народные милиции ЛДНР и российские войска каждый день освобождают всё новые населенные пункты Украины, лидер Незалежной также в ежедневном режиме записывает все новые ролики для интернета. Иногда президентский контент обновляется несколько раз в сутки. Нередко вот такого содержания: "Каждые два дня появляется информация, что я сбежал из Украины, из Киева, из офиса. Я нахожусь тут на месте. Андрей Борисович тут. Никто никуда не сбежал".

Проблема в том, что каждый новый ролик лишь прибавляет сомнения. На фоне пустых баррикад, якобы в Киеве, Зеленский выглядит, мягко говоря, неубедительно. Безлюдная улица неизвестно где, бессмысленные баррикады - они преграждают только половину улицы и непонятно, кого они могут остановить.

Эксперты детально разобрали ролик: "Этот ролик фейк, и это сразу видно. Подкрутим цветовую палитру и посмотрим, как она изменяется. Обратите внимание, что его лицо изменяется совершенно по другому принципу. Другие цвета появляются. То есть это разные картинки - одна картинка наложена на другую. Почему это происходит, потому что камеры разные".

Эксперты нашли еще множество признаков поддельности видео: несоответствие теней, неподвижный фон. И такие нестыковки обнаруживаются не в первый раз. При этом версий, где именно сейчас президент Украины, несколько - от бункера подо Львовом до военной базы в Польше. Косвенным признаком отсутствия президента в Киеве называют и маршрут украинской переговорной делегации - все через ту же Польшу. Не исключено, что именно там ее участники и получают указания от западных кураторов.

В этом контексте присутствие или отсутствие в Киеве Зеленского, в общем-то, ни на что не влияет. Страна, особенно после раздачи автоматов всем желающим, живет своей особенной жизнью.

В Киеве хаос и анархия. На руках десятки тысяч незарегистрированных стволов, и каждый владелец огнестрела готов стрелять. И стреляет. Количество жертв в украинской столице ежедневно растет и расти будет. Так называемые территориальные батальоны диверсанта или шпиона видят буквально в каждом. Не помогает даже статус. Вот за фотографию на блокпосту депутата от ОПЗЖ Шуфрича обвинили в шпионаже. Его скрутили, обмотали голову скотчем, допрашивали с пристрастием.

В Киеве нацисты схватили и пытали известного бойца ММА Максима Рындовского - за то, что тот тренировался в чеченском клубе "Ахмат". А СБУ задержала депутата Полтавского облсовета от ОПЗЖ и помощника нардепа Ильи Кивы Олега Панкратьева по подозрению в госизмене. На фоне всеобщей истерии объявлено о неожиданном примирении казалось бы непримиримых политических оппонентов.

"Когда враг у ворот, я не разбираюсь, кто виноват, и мне все равно, что было до 24 февраля. Сейчас я делаю все, чтобы показать наше достоинство. Меня пригласил Зеленский, мы дважды виделись, мы договорились начать с чистого листа. Я полностью уверен в таком подходе, потому что сейчас Украина должна продемонстрировать миру достоинство. И сейчас из нас никто не является политиком, рабочим или волонтером - мы все сейчас солдаты", - сообщил бывший президент Петр Порошенко.

Правда, на переднем крае боевых действий Порошенко никто не видел. Как и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который не стесняется продолжать традиции Бандеры.

"У меня в семье дед воевал в Украинской галицкой армии, братья моего отца воевали в УПА, и отец мне когда-то сказал "ты за них всех отвечаешь". Тогда мы Украину не смогли удержать, а сегодня должны удержать. Это война, в которой за нами наши деды, родители, целые поколения украинцев, которые воевали за Украину и не всегда смогли удержать. Сегодня долг перед ними удержать наше государство и победить того же извечного врага - Российскую империю", - сказал он.

"Корни полицаев и фашистов тех страшных времен ВОВ - они до сих пор работают. Поэтому, в данный момент они могут всего лишь скакать, подстрекать народ и толкать на самоубийство, можно сказать. А сами они бегут. Это много очень народных депутатов. Они сегодня через Польшу бегут", - отметил бывший депутат Рады Алексей Журавок.

Уже был замечен среди беженцев на украино-польской границе один из самых активных нацистов Украины Мирошниченко, известный тем, что первым снес памятник Ленину в стране.

Впрочем, бегут из Украины все, у кого есть возможность, независимо от политических взглядов. Пограничники устраивают на уклонистов облавы. Среди беглецов от обязательного призыва оказались сын и внук Софии Ротару. Которая, как сообщалось, еще совсем недавно поддерживала АТО на юго-востоке страны.

И во многом именно такая поддержка граждан привела страну к нынешней ситуации. Ситуации, которую признают катастрофической и западные эксперты. Что у американцев, что у англичан лишь два реалистичных варианта развития событий - полная или частичная победа России, то есть когда боевые действия приостановят или они станут менее интенсивными.

Примечательно, что дипломатический вариант завершения кризиса Запад не рассматривает. В свете этого англосаксы активно обсуждают идею о создании украинского правительства в изгнании, которое Запад будет считать единственно легитимным. Базироваться оно будет на территории Польши, а возглавит его либо Зеленский, либо - если ему не повезет - любой другой лояльный Западу украинский политик.

Вероятно, поэтому Зеленский и пытается создать видимость бурной деятельности. Венцом ее стало разрешение обычным украинцам, а также иностранцам и лицам без гражданства без ограничений пользоваться имеющимся у них на руках огнестрельным оружием. То есть по сути президент Украины выдал всем лицензию на убийство. С момента подписания закона все вооруженные украинцы становятся комбатантами, на которых женевская конвенция об обращении с военнопленными не распространяется.

Александр Огородников, Татьяна Каминская, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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