Жога, Халиков, Гаджимагомедов: истории о подвигах военных Донбасса

Многим почести воздают посмертно

В эти дни практически каждый день приходят сообщения о присвоении наград нашим военным, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. Звания Героя России удостоен и командир легендарного донецкого батальона Спарта Владимир Жога. Удостоен посмертно. Комбат погиб 5 марта в Волновахе, обеспечивая выход местных мирных жителей из зоны боев. За время 8-летней войны против Донбасса погибло более 5 тысяч ополченцев. Именно они не дали устроить страшную расправу, к которой, не скрываясь, готовились каратели. Теперь воины народных республик идут вперед, вместе с армией России освобождают свою землю.

На похоронах Владимира Жоги многолюдно. Плачут не только родственники, но и жители Донецка, которые не были лично знакомы с начальником батальона "Спарта".

Гроб укрыт флагом ДНР и российским триколором. В Донецке Владимир Жога давно стал героем. Звание Героя России Владимир Путин присвоил ему 6 марта. Посмертно. Комбат с позывным Воха погиб, когда обеспечивал выход мирных жителей из Волновахи. Ему было 28 лет. 8 из которых он воевал. Мог стать футболистом или заниматься бизнесом, как его отец. Но в 2014 году новая власть в Киеве решила утопить Донбасс в крови. Выбора не было – пришлось взять в руки оружие. Воха пошел добровольцем в Спарту. Его назначили водителем к Арсену Павлову с позывным Моторола, бывшему начальнику батальона. Когда Моторолу убили, Владимир Жога возглавил Спарту.

- Арсен, я тебе обещаю, я обязательно продолжу твое дело, чего бы это нам ни стоило!

И он продолжил. Пока не погиб сам. Но после смерти Владимира Жоги батальон возглавил Артем Жога – его отец. В составе "Спарты", как и всей армии ДНР и ЛНР, много бойцов, которые воюют с 2014 года. Их вынудили забыть свои прошлые жизни и профессии. Но люди понимают, что иначе нельзя. Это тот случай, когда пафосные на первый взгляд слова – единственно правильное описание: они борются за свою землю, свое будущее и будущее своих детей. В родной стране их считали людьми второго сорта, запрещали говорить на русском языке, над ними издевались националисты. Когда националистов выгнали, дома жителей Донбасса начали бомбить украинские ВВС. Сейчас от ВВС почти ничего не осталось, неонацисты отступают, но даже во время бегства не забывают бить артиллерией по городам Донбасса. В самих республиках сомнений нет – нужно идти дальше, тем более, что бок о бок с армиями ДНР и ЛНР российские войска.

Командир танка Т-72, старший сержант Марат Халиков в бою уничтожил несколько мобильных групп неонацистов. Когда закончилось топливо, он подорвал танк, чтобы тот не достался врагу. Раненый и контуженный Халиков вынес на руках своего сослуживца и сумел в целости вывести экипаж из-под плотного огня. Мотострелки Алексей Акимов и Игорь Корнеев уничтожили около полусотни националистов и три единицы военной техники. При этом никто из подразделения Акимова и Корнеева не пострадал. Десантник Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в начале спецоперации. Выполнял боевую задачу в тылу противника, но его группу окружили. Гаджимагомедов отвлек внимание на себя, в это время десантникам ставропольского 247-го полка удалось выйти из-под огня неонацистов.

"Нацисты его окружили. Он и до этого говорил: я никогда в жизни ни перед кем на колени не стану. Я знал, что он это сделает. Он никогда в жизни на такое бы не пошел. И тот парень, который был его сослуживцем, сюда приехал, он передал, что он сказал: "Я на пути Бога, я ни перед кем не собираюсь склониться". И одну гранату под них кинул", - рассказал Энгельс Гаджимагомедов, отец героя России.

Второй гранатой подорвал себя. За проявленный героизм и спасение сослуживцев старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов удостоен звания Героя России. Посмертно. Фельдшер Екатерина Иванова спасла раненного военнослужащего, когда ВСУ обстреляли их санитарный автомобиль. Иванова накрыла собой солдата, который не мог самостоятельно выйти из-под огня. Фельдшер получила осколочное ранение, но группа смогла вернуться в машину и доехать до госпиталя. Екатерину Иванову и ее сослуживицу Марию Мирошниченко указом президента наградили медалями "За отвагу", вручил их министр обороны лично.

Экипаж танка старшего сержанта Юрия Нимченко за один день подбил 6 танков и три БТР противника. Капитан Алексей Левкин лично уничтожил два танка и три БМП.

Полковник Алексей Бернгард удостоен звания Героя России за прорыв обороны под Волновахой. Его бригада морской пехоты сражается с неонацистами в Мариуполе. Подразделение полковника Дениса Шишова в районе моста через Днепр уничтожило более 60 неонацистов и 20 единиц техники. Шишов получил ранение в голову, но командование не бросил и удерживал переправу до подхода основных сил.

Рядовые армии ДНР Геннадий Бирюков и Дмитрий Колобин на передовых позициях в районе поселка Майорск под Горловкой уничтожили два БМП и подбили танк. Вдвоем обратили в бегство крупное подразделение неонацистов. В ходе боя Бирюков и Колобин ликвидировали 20 боевиков. Андрей Ладоненко из МЧС Донецкой республики погиб в уже освобожденном поселке Гранитное. Он разминировал взрывные устройства, которые оставили в Гранитном отступающие националисты. Мины, в традициях фашистской армии, предназначались местным жителям, которые уже начали возвращаться в свои дома. Виталий Солодянкин из первой славянской бригады героически погиб под Мариуполем в первый день весны. 1 марта погиб и Сергей Саликов - служащий народной милиции ЛНР. Не проходит и дня, чтобы о подвигах военных Донбасса не рассказывали местные СМИ. К сожалению, многим героям почести воздают посмертно. При этом добровольцев в армиях ДНР и ЛНР с каждым днем становится все больше. Они борются за правду и свободу, и этой борьбой приближают победу. О том, что будет в первый мирный день, в одном из последних интервью рассказал Владимир Жога: "Как говорил Александр Владимирович Захарченко, первый глава республики, надо будет от аэропорта до самого центра Донецка накрыть длинный стол, за которым соберутся все военные".

Самого Вохи не будет за праздничным столом. Не сможет поднять тост и Александр Захарченко, Гиви и Моторола. Зато тысячи других бойцов и миллионы жителей Донецкой и Луганской республик, наконец, перестанут прятаться в подвалах в ожидании авианалетов и артобстрелов, и смогут жить нормальной жизнью. Среди них будет и дочь Арсена Павлова – Моторолы, и Теймия Гаджимагомедова. Дочь героя России родилась 20 февраля – тогда Нурмагомед уже был в командировке. И еще множество других детей, чьи отцы и матери погибли, защищая таких же простых людей, будущее своей и нашей страны. Россия об этих детях позаботится.

Денис Большаков, Павел Дубов, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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