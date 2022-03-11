Ученый прокомментировал данные Минобороны о биолабораториях США на Украине

Микробиолог Игорь Никулин назвал промышленными масштабы производства биооружия

В ходе спецоперации на Украине наши военные всё чаще в качестве трофеев получают документы, подтверждающие рьяно опровергавшуюся ранее Киевом и его хозяевами информацию. И главной на данный момент сенсацией стало обнародование Минобороны России серьезного массива документов о сети американских биолабораторий на территории Украины. Лабораторий, в которых создавалось биологическое оружие, направленное против конкретных этнических групп. Проводились там опыты и по коронавирусам, в том числе передающимся летучими мышами. Информацией наших военных уже очень заинтересовались китайские товарищи.

О том, что Вашингтон развернул на территории ряда бывших советских республик целую сеть биолабораторий, было известно давно. И вопросов к их деятельности возникало немало. Еще в 2018 году бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказывал журналистам о гибели десятков людей в Исследовательском центре имени Ричарда Лугара в Тбилиси, где проводились секретные эксперименты на людях. А годом ранее одно из сербский изданий выпустило статью, посвященную как раз Украине, в которой опять же подвергались сомнению благие намерения американцев.

"По заявлениям, американские военные лаборатории, существующие на Украине, "снижают биологическую опасность", тогда как на самом деле они являются частью подконтрольной Пентагону сети лабораторий, изучающих воздействие вирусов и бактерий на конкретный генофонд как людей, так животных и растений. Таким образом, открываются невероятные возможности с помощью вирусов и бактерий влиять на мир растений и животных, а также управлять локальными и глобальными эпидемиями", - говорится в материале на сайте "Печат" под заголовком "Зачем США превращают Украину в биологическую бомбу?"

Год назад уже и сами украинцы потребовали от властей закрыть американские биолаборатории на территории страны, обоснованно полагая, что их используют в качестве подопытных крыс. Слишком уже часто там стали происходить вспышки болезней, о которых давно успели забыть. Корь, полиомиелит, ботулизм. И этот список можно продолжать. Однако Зеленский, как, впрочем, и его предшественники, зная, откуда растут ноги, предпочел закрыть глаза на проблему. И не мешать американцам проводить исследования. А также собирать биоматериал у заболевших, затем отправляя его в военные институты стран НАТО.

"Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался на базе лабораторий Харькова, Киева, и Одессы. Его целью было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла", - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Учитывая, что часть американских лабораторий находилось практически на границе с нашей страной, а биоматериал собирался у людей, проживающих на юго-востоке Украины, можно предположить, что штаммы, которые разрабатывали американцы, собирались использовать именно против русских. После того, как российская армия начала на Украине спецоперацию, Вашингтон отдал приказ вывести секретные документы с протоколами исследований и образцы патогенов. А то, что вывести не получится, уничтожить. Это подтвердила и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Да, на Украине есть объекты для биологических исследований, и мы беспокоимся, что Россия может их получить. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся", - заявила Нуланд.

Делать это пришлось в крайней спешке, потому что американцы понимают, попади документы из этих биолабораторий в руки российских экспертов, станет очевидно, что Штаты нарушали Конвенцию по запрещению биологического и токсинного оружия.

"Конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия подразумевает три пункта. Нельзя разрабатывать, нельзя накапливать, нельзя производить. Вот американцы и украинцы нарушили все три пункта. То есть если там только в дух лабораториях было уничтожено 320 ёмкостей с особо опасными вирусами и бактериями. Ну, это уже промышленное производство", - прокомментировал Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

Оттого замести следы тщательно попросту не успели, оставив массу улик, указывающих на то, что США на Украине занимались не поиском лекарств от опасных болезней, а разработкой и производством биологического оружия.

"Насчёт того, что они уже это оружие применяли, у меня данных нет, но то, что это были совершенно не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, так сказать, этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", - заявил Игорь Кириллов, командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

И если, давая разрешение на размещение подобных военных лабораторий у себя в стране, украинские власти рассчитывали, что американское биологическое оружие будет убивать исключительно москалей, то они глубоко ошибались. У русских и украинцев общий генотип, так как мы являемся одним народом. Так что в нужный момент это биологическое оружие направили бы и против украинцев. Из тех документов, что имеются в распоряжении России, уже известно, что в этих биолабораториях, которые активно спонсировались по линии Минобороны США, проводились исследования, в том числе смертельно опасных патогенов. Возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других болезней. Причем речь идет о внушительных запасах и производстве.

"Так, из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения типов антител. Еще один пример - финансируемый Германией проект №68727 EN по изучению возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины имени Бернанда Нохта была передана тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины", - рассказал на брифинге Кириллов.

В свете этих событий становится понятно, зачем США в 2001 году вышли из переговоров по разработке дополнительного протокола, согласно которому наблюдать за микробиологической деятельность всех стран должна была международная, независимая организация. Однако именно в этот момент в офисы ряда СМИ и двум сенаторам от Демократической партии были отправлены письма со спорами сибирской язвы внутри. 18 человек заразились. Пять погибли, что и послужило поводом для выхода американцев из переговоров и отказа кому-либо в желании контролировать военно-биологические лаборатории США, разбросанные, кстати, по всему миру.

"Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения. Вы не ослышались, 336. Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом", - говорит Чжао Лизцян, официальный представитель МИД КНР.

"Мы помним, сколько лет и с какой результативностью кровавой они искали различные типы вооружений: химических, бактериологических по всему миру, на самом деле оккупируя и убивая людей. Не там, оказывается, искали. Мы за вас нашли ваши разработки. Ваши биологические материалы, которые разрабатывались, в том числе с военными целями в первую очередь, оказывается, на Украине. Вот сегодня, исходя из того, что эти доказательства опровергнуть уже ничем нельзя, мы требуем подробностей. Мир должен знать!" – обратилась представитель МИД Мария Захарова.

Однако эти подробности США, разумеется, раскрывать не хотят. Но факты не скрыть. Оттого Вашингтону приходится изворачиваться. "Независимой" западной прессе уже дали команду этой темы не касаться. И она покорно молчит. Официальная же точка зрения Белого дома и Пентагона на этот счёт звучит так.

"Соединённые Штаты в полной мере выполняют свои обязательства в рамках Конвенции о запрете химического оружия и Конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо", - сообщила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

"Российские обвинения абсурдны и смехотворны. Это классическая российская пропаганда. Не стоит им верить", - заявил Джон Криби, официальный представитель Пентагона.

Словам, действительно, не стоит верить. И Вашингтон к этому давно уже всех приучил. Однако с официальными документами не поспоришь. К примеру, на сайте правительства США есть вот такое любопытное соглашение, подписанное с Минздравом Украины о поддержке биологических исследований на территории этой страны. Теперь же благодаря трофейным документам становится очевидно, что в этих лабораториях, на которые Вашингтон потратил больше миллиарда долларов, действительно, велись разработки биологического оружия. А также проводились эксперименты на животных, в том числе на летучих мышах.

"В созданных и финансируемых США лабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других исследований являлось создание скрытого распространения смертоносных патогенов", - убежден представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На этом фоне ядерные амбиции киевского режима выглядят вполне реальными. В рамках сдерживания России американцы могли помочь ему в создании грязной атомной бомбы. Точно так же, как все эти годы они разрабатывали биологическое оружие на территории Украины. Кстати, учитывая тот хаос, что сейчас творится в этой стране, угроза применения подобного рода заразы остается высокой. Никто ведь не может гарантировать, что все образцы смертельно опасных патогенов уничтожены, а не попали в руки невменяемых нацистов, готовых сейчас на всё.

Александр Панюшкин, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В Центре Событий".

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