Лукашенко показал Путину карту с планом нападения Украины на Белоруссию

Президенты России и Белоруссии в пятницу провели встречу

В переговорах с Украиной удалось добиться позитивных сдвигов. Об этом заявил Владимир Путин уже на встрече с Александром Лукашенко.

Российский президент также поздравил своего белорусского коллегу с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в Конституцию. И подчеркнул рост товарооборота между двумя странами - в прошлом году этот показатель увеличился более чем на треть.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что давление со стороны Запада поможет России и Белоруссии укрепить свою независимость.

"СССР жил в условиях санкций, развивался, добивался колоссальных успехов. Даже после 90 года в отношении России сохранялись и потом перешли в новейшие времена санкции со времен СССР. Сейчас делается массированный удар по экономике. Но практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Это все работает. Мы стали в этом смысле сильнее. Это время возможностей, чтобы двигаться в направлении укрепления технологического и экономического суверенитета", - заявил Путин.

Александр Лукашенко привёз с собой карту, чтобы рассказать Владимиру Путину о готовившемся нападении на Белоруссию.

"Не мы на них нападали, не мы. Превентивно ВСУ начали стрелять, когда мы ещё 2 дня были у вас дома. Сидели в вертолёте, докладывали постоянно, они начали. И я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", - сказал Лукашенко.

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