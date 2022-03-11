ЦБ приостановил подготовку к продаже банка "Открытие"

О начале подготовки было объявлено в августе 2021 года

Центробанк сообщил, что приостанавливает подготовку к продаже акций банка "Открытие", который ранее попал под санкции Запада.

"О возобновлении подготовки Банк России сообщит дополнительно", - уточняется в сообщении.

О начале подготовки к продаже было объявлено в августе 2021 года. ЦБ принимал сообщения заинтересованных лиц.

В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, рассматривается и выход "Открытия" на IPO.

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