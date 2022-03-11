РКН ограничивает доступ к Instagram в России

Из-за призывов к насилию в отношении россиян
Роскомнадзор сообщил в пятницу, что ограничит доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян.
"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", - сказано в сообщении.
Ранее Генеральная прокуратура направила ходатайство в суд о признании американской компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, экстремистской организацией.
Прежде Meta подтвердила, что сняла запрет на призывы к насилию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"