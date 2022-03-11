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РКН ограничивает доступ к Instagram в России

17:13
  • пятница
  • 11 марта 2022

Из-за призывов к насилию в отношении россиян

Роскомнадзор сообщил в пятницу, что ограничит доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян.
Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", - сказано в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура направила ходатайство в суд о признании американской компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, экстремистской организацией.

Прежде Meta подтвердила, что сняла запрет на призывы к насилию.

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