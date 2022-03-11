Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций

Членам Совета Федерации стоит отправиться в регионы, уверена Валентина Матвиенко

В России упростят регистрацию прав на недвижимость. Соответствующий закон сегодня одобрили на внеплановом заседании Совета Федерации.

Помимо этого, утверждены единые правила онлайн-голосования на выборах и референдумах. Также одобрен закон, который разрешает банками продавать золотые слитки физлицам за валюту. Изменения коснулись и сферы транспорта. В России появится возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у наших компаний.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам съездить в регионы и встретиться с россиянами.

"Сейчас очень важно съездить в регионы. Я убедительно вас прошу проанализировать ситуацию на местах, что происходит с экономикой, что происходит с малым и средним бизнесом, какая нужна поддержка государства, какие решения должны быть приняты на уровне регионов, а какие, чтобы уменьшить дополнительно негативное воздействие санкций, на федеральном уровне", - сказала она, обращаться к коллегам на заседании Совфеда.

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