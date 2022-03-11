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Столтенберг высказался о будущем Украины в НАТО

17:42
  • пятница
  • 11 марта 2022

Это точно не вопрос ближайшего будущего

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье, что Украина должна самостоятельно решать вопрос о членстве в НАТО.
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"Каждая страна имеет право самостоятельно принимать решения. И в конце концов Украина сама решит, присоединиться ей к НАТО или нет", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как добавил Столтенберг, странам - членам альянса предстоит оценить, отвечает ли Украина требованиям.

Вместе с тем генсек подчеркнул, что это не является пунктом повестки ближайшего будущего.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Одно из ключевых требований Москвы - нейтральный статус Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции.

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