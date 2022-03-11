Эксперт считает, что система мер поддержки экономики удержит Москву на высоком уровне

В Москве создали оперативный штаб по поддержке экономики в городе

В Москве создали совместный оперативный штаб "Единой России" и Московской торгово-промышленной палаты по поддержке экономики в Москве.

Как отметил президент Московской ТПП Владимир Платонов, чтобы руководство города могло реагировать на ситуацию как можно более оперативно, нужен мощный канал обратной связи с бизнес-сообществом. Таким каналом должна стать сеть местных отделений и общественных приемных "Единой России".

Платонов отметил, что прозвучавшие в выступлении мэра Москвы Сергея Собянина предложения дают весомые основания рассчитывать, что предложенная система решений на фоне накопленного ресурса прочности экономики столицы удержит Москву на высоком уровне.

"Обозначенные Собяниным современные ключевые задачи – сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования торговли и сервиса, импортозамещение – являются стратегическими для Москвы на протяжении многих лет. Например, у нас есть богатый опыт локализации производства лекарств и медицинской техники. В этом месяце мы в МТПП будем проводить специальную презентацию уникальных медицинских технологий, разработанных и производимых в промышленном кластере Зеленограда", - добавил Платонов.

Ранее Собянин создал комиссию по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Это позволило определить ключевые задачи антикризисной политики: сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойной работы предприятий, импортозамещение и социальная поддержка жителей.

Первая встреча оперативного штаба по поддержке экономики Москвы назначена на понедельник, 14 марта. Она пройдет на площадке Московской ТПП.

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