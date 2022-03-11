Путин объяснил лидеру Финляндии причины проведения спецоперации на Украине

Владимир Путин и Саули Ниинистё провели телефонный разговор

Ситуацию на Украине обсудили по телефону Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинистё. Российский президент разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи, а также проинформировал о ходе переговоров с Киевом.

Лидеры уделили особое внимание гуманитарным вопросам и мерам по обеспечению безопасности мирных граждан. Среди них - эвакуация населения по гумкоридорам.

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