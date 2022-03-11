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Националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове

18:05
  • пятница
  • 11 марта 2022

Цель - скрыть работы по ядерной тематике

Министерство обороны в ходе нового брифинга по ситуации на Украине сообщило, что украинская сторона согласовала два из десяти предложенных Россией гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

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Также отмечено, что российская сторона согласилась с четырьмя предложенными Украиной гуманитарными маршрутами на житомирском направлении, а также из Волновахи, Изюма, Энергодара. Желание эвакуироваться с территории проведения специальной военной операции в Россию за сутки изъявили более 23 тысяч человек.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что националисты с целью скрыть работы по ядерной тематике взорвали корпус физико-технического института в Харькове.

По данным российской стороны, киевские власти запретили мэрам городов контакты с Россией, несогласных расстреливают. Режим тишины по-прежнему используется украинскими войсками для перегруппировки и перемещения на выгодные позиции. 

Вместе с тем в портах Украины находятся более 50 иностранных судов, которые не могут их покинуть в связи с высокой минной опасностью.

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