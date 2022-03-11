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ЕС готовит четвертый пакет санкций против России

18:37
  • пятница
  • 11 марта 2022

Конкретные меры пока не озвучиваются

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России.

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"Эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

Макрон же, в свою очередь, уточнил, что "рассматриваются все возможные варианты". Какими именно будут ограничения, зависит от развития ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции.

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