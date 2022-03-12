Число инфицированных снижается

За сутки в России госпитализировано 6775 больных коронавирусом, всего зафиксировано 48 154 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 290 197 человек с COVID-19, умерло 360 215 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 208 человек, зарегистрировано 1 655 новых больных, всего в столице 2 719 898 инфицированных, скончались 42 112 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

На этой неделе Россия сняла ограничения на полёты в Казахстан, Иран, Армению и ещё несколько стран. Запрет на полёты был введён в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Сейчас заболеваемость пошла на спад и власти решили снять ограничения на пассажирские авиаперевозки.

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