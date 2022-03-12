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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 455 миллионов

14:09
  • суббота
  • 12 марта 2022

Умерло более 6 миллионов заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 455 миллионов, скончались от осложнений болезни более 6 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более 5 миллионов.
В России вступили в силу новые правила лечения больных коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 79,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 967 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 42,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 29,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 23,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 19,6 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано в Самоа - 46 инфицированных.

Глобальное число умерших от коронавируса может быть в три раза выше официальных данных. Такой вывод сделали учёные, изучающие избыточную смертность. Они предполагают, что только к концу 2021 года от коронавируса умерло более 18 миллионов человек.

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