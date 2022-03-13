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В России госпитализирован с коронавирусом ещё 3191 человек

11:27
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Пандемия скоро закончится

За сутки в России госпитализирован 3 191 больной коронавирусом, всего зафиксировано 44 989 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 335 186 человек с COVID-19, умерло 360 811 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
Названа болезнь, способная ослабить иммунитет к коронавирусу

В Москве госпитализировано 199 человек, зарегистрировано 1 437 новых больных, всего в столице 2 721 335 инфицированных, скончался 42 161 пациент. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Пандемия может закончиться к лету 2022 года. Об этом всё чаще говорят учёные по всему миру.  При этом коронавирус не исчезнет полностью, но вспышки заболеваемости ослабнут и уже не будут носить массовый характер.

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