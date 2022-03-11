США вводят запрет на импорт бриллиантов и морепродуктов из России

Вашингтон и страны НАТО выходят из режима нормальных торговых отношений с Москвой

Президент США Джо Байден объявил в пятницу о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Москвой.

Штаты вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, запрещают поставки предметов роскоши.

Как добавил глава Белого дома, страны G7 будут стремиться препятствовать российским займам у Всемирного банка и МВФ.

По словам Байдена, США ежедневно ведут поставки оружия на Украину, но не намерены воевать там с Россией, так как это грозило бы третьей мировой.

Кроме того, стало известно, что Байден подпишет указ о запрете инвестиций в любой сектор экономики России.

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