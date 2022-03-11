Встреча Путина и Лукашенко продлилась пять часов

Лидер Белоруссии покинул Кремль

В Кремле завершилась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает РИА "Новости".

Уточняется, что переговоры продолжались более пяти часов. Лидер Белоруссии покинул Кремль.

Стартовала встреча в 14:00 по Москве. Одной из главных тем стала Украина. В открытой для прессы части беседы Путин отметил, что в переговорах между российской и украинской сторонами есть определенный прогресс.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, прежде за помощью к России обратились признанные Москвой ДНР и ЛНР. После это Запад начал массово вводить против России санкции.

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