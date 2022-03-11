СКР возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов в Донбассе

Пять жителей пострадали

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрела украинскими силовиками Донбасса.

По данным следствия, с 9 по 11 марта под ударами украинских нацистских радикалов оказался ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, объекты гражданской инфраструктуры. В результате попаданий и разрыва снарядов получили ранения пятеро гражданских.

В ДНР и ЛНР повреждены 42 жилых дома и административных здания, в том числе объекты Стахановского завода.

По последним данным Минобороны России, украинские власти не открыли ни одного коридора в Россию и утверждают, что желающих выехать в Россию нет - на самом деле желание укрыться в России только за последние сутки изъявили еще 23 тысячи человек.

Кроме этого, в Харькове для сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевики территориальной обороны взорвали один из корпусов физико-технического института, под завалами могут находиться до 50 сотрудников.

В сообщении МО также говорится, что киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, несогласных расстреливают.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"