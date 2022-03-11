Президент Сербии заявил, что стране не нужно в НАТО

Белград не забудет 1999 год

Президент Сербии Александар Вучич заявил на предвыборном митинге в городе Младеновац в пятницу, что его стране не нужно вступать в НАТО.

"Наша обязанность простить, как сказал патриарх Порфирий, но мы не смеем забыть, что было в 1999 году, когда убивали маленьких детей в Сербии. Мы просто хотим сами защищать свое небо и сами защищать свою землю от любого врага", - сказал политик (цитата по ТАСС).

В настоящее время внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с Москвой и Пекином и вступление в Евросоюз. При этом Белград нацелен на военный нейтралитет.

После начала военной спецоперции России на Украине Вучич открыто заявил, что его страна не поддержит санкции против Москвы.

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