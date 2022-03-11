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Реальный эффективный курс рубля снизился на 1,7%

20:50
  • пятница
  • 11 марта 2022

ЦБ привел данные за февраль

Как следует из данных Центробанка, на которые ссылается ТАСС, в феврале 2022 года реальный эффективный курс рубля снизился по отношению к показателю за предыдущий месяц на 1,7%.

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Уточняется при этом, что в годовом выражении курс вырос на 4,8%.

Отдельно отмечено, что в феврале по сравнению с январем реальный эффективный курс к доллару снизился на 1,5%, к евро - на 1,7%.

Как рассчитывается курс: в соответствии с долями ключевых торговых партнеров России во внешнеторговом обороте на базе курсов валют этих стран.

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