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Открывший стрельбу в Домодедове госпитализирован

20:08
  • пятница
  • 11 марта 2022

Во время задержания злоумышленник получил ранение в плечо

В Домодедове госпитализировали 54-летнего мужчину, который открыл стрельбу в жилом доме. Во время задержания он оказал сопротивление полиции и получил ранение в плечо. Об этом "ТВ Центру" сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная.

По предварительным данным, 11 марта подозреваемый, находясь в одном из многоквартирных домов по улице Королева, разбил топором стекла в помещении, оборудованном под рабочее место консьержа дома. Женщина вызвала на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.

"В адрес прибывших сотрудников мужчина высказал угрозу применение насилия, после чего закрылся в своей квартире и открыл огонь из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении СК.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело.

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