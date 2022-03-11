"Ситимобил" прекращает свою деятельность

Сервис каршеринга работу продолжит
Акционеры сервиса "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании, передает со ссылкой на пресс-службу ТАСС.
"Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства", - сказано в сообщении.
Там при этом уточняется, что сервис каршеринга "Ситидрайв" работу продолжит.
"Ситимобил" - онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга. Был основан в 2007 году со штаб-квартирой в Москве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"