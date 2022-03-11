YouTube объявил о блокировке российских государственных медиа

Компания приостановила все способы монетизации на своей платформе в России
Принадлежащая Google американская компания YouTube начинает незамедлительную блокировку каналов финансируемых государством российских СМИ, передает агентство Reuters.
Как уточнили представители видеохостинга, они также удалят контент о спецоперации России на Украине, который "нарушает его политику".
Также YouTube приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.
Официальной реакции от российских властей пока не последовало.
Ранее стало известно, что компания Meta может быть признана в России экстремистской. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram будут заблокированы на территории страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"