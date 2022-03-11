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YouTube объявил о блокировке российских государственных медиа

20:39
  • пятница
  • 11 марта 2022

Компания приостановила все способы монетизации на своей платформе в России

Принадлежащая Google американская компания YouTube начинает незамедлительную блокировку каналов финансируемых государством российских СМИ, передает агентство Reuters.
Материалы YouTube-канала "Вдудь" признали экстремистскими в Белоруссии

Как уточнили представители видеохостинга, они также удалят контент о спецоперации России на Украине, который "нарушает его политику".

Также YouTube приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.

Официальной реакции от российских властей пока не последовало.

Ранее стало известно, что компания Meta может быть признана в России экстремистской. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram будут заблокированы на территории страны.

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