YouTube объявил о блокировке российских государственных медиа

Компания приостановила все способы монетизации на своей платформе в России

Принадлежащая Google американская компания YouTube начинает незамедлительную блокировку каналов финансируемых государством российских СМИ, передает агентство Reuters.

Как уточнили представители видеохостинга, они также удалят контент о спецоперации России на Украине, который "нарушает его политику".

Также YouTube приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.

Официальной реакции от российских властей пока не последовало.

Ранее стало известно, что компания Meta может быть признана в России экстремистской. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram будут заблокированы на территории страны.

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