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В СКР сообщили о нападениях на посольства России в Чехии и Польше

20:35
  • пятница
  • 11 марта 2022

Неизвестные преследовали цель осложнения международных отношений

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства и их сотрудников в Чехии, Польше и Литовской Республике.

24 февраля было совершено нападение на здание посольства в Праге. Нападавшие разбили камеры видеонаблюдения и забросали здание посольства различными предметами.

Также 24 февраля было совершено нападение на третьего секретаря посольства в Вильнюсе. Ему нанесли множественные удары по голове и телу.

26 февраля было совершено нападение на здание посольства в Варшаве, в ходе которого злоумышленники разбили стекла в помещениях.

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