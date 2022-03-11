Минобороны отчиталось о захвате большого числа ПЗРК на Украине

Вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла"

Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в ходе наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов.

Вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла". Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами.

В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы.

"Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак по гражданским воздушным судам", — заявили в МО.

Войска ДНР при поддержке ВС России вышли к Новоандреевке, Кириловке и блокировали Благодатное. ВС России продвинулись на 11 километров и вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское – Егоровка.

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