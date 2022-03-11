Госдума прекращает пользоваться Instagram, Facebook и Twitter

Сообщения будут публиковаться в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Как сообщается в Telegram-канале Государственной думы, нижняя палата парламента по поручению спикера Вячеслава Володина прекратит пользоваться Instagram, Facebook и Twitter.

"Meta (Facebook, Instagram) разрешила призывы к насилию в отношении россиян, Twitter неоднократно нарушал российское законодательство", - объясняется в посте.

Там также сказано, что Госдума будет публиковать сообщения в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Ранее Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

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