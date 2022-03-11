ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума прекращает пользоваться Instagram, Facebook и Twitter

21:32
  • пятница
  • 11 марта 2022

Сообщения будут публиковаться в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Как сообщается в Telegram-канале Государственной думы, нижняя палата парламента по поручению спикера Вячеслава Володина прекратит пользоваться Instagram, Facebook и Twitter.

YouTube объявил о блокировке российских государственных медиа
Ведущий американский провайдер интернета прекращает сотрудничество с Россией

"Meta (Facebook, Instagram) разрешила призывы к насилию в отношении россиян, Twitter неоднократно нарушал российское законодательство", - объясняется в посте.

Там также сказано, что Госдума будет публиковать сообщения в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Ранее Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Депутаты Госдумы
Депутаты Госдумы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.