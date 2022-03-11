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Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян

21:57
  • пятница
  • 11 марта 2022

Планка в среднем составила 11908 рублей в месяц

За чертой бедности в России по итогам 2021 года находились 16,1 миллиона россиян (11% населения), передает со ссылкой на данные Росстата РБК.

Уточняется, что количество граждан с доходами ниже границы бедности в четвертом квартале 2021 года было меньше показателя за весь год - 8,5% населения страны (12,4 миллиона человек). Годовой же уровень в итоге соответствует значению третьего квартала.

В прошлом году граница бедности в среднем составила 11908 рублей в месяц. При этом для отдельной категории пенсионеров планка ниже - 9826 рублей.

Граница бедности определяется как стоимость потребительской корзины в четвертом квартале предыдущего года с учетом инфляции.

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