Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники

Россия пошла на беспрецедентные шаги по поддержке Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Об этом сообщила изданию "Sputnik Беларусь" пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Россия пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии, сообщила Эйсмонт. По ее словам, 14 марта в Москве правительственные делегации России и Белоруссии выработают конкретные шаги по реализации договоренностей президентов

Несколько часов назад в Кремле завершилась встреча Путина и Лукашенко. Лидеры обсуждали спецоперацию на Украине и двусторонние отношения.

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