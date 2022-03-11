ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники

23:13
  • пятница
  • 11 марта 2022

Россия пошла на беспрецедентные шаги по поддержке Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Об этом сообщила изданию "Sputnik Беларусь" пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Россия пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии, сообщила Эйсмонт. По ее словам, 14 марта в Москве правительственные делегации России и Белоруссии выработают конкретные шаги по реализации договоренностей президентов

Несколько часов назад в Кремле завершилась встреча Путина и Лукашенко. Лидеры обсуждали спецоперацию на Украине и двусторонние отношения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военная техника
Военная техника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.