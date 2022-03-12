Минобороны показало карту освобождённых районов Украины

Защитники Донбасса продвинулись ещё на 11 километров

Минобороны России впервые показало подробную карту районов Украины, которые перешли под контроль наших военных и сил ДНР на южном направлении. На ней уже отмечена освобождённая накануне Волноваха.

Защитники Донбасса продвинулись ещё на 11 километров и вышли на рубежи населённых пунктов Новодонецкое, Новомайское и Егоровка. Наши военные и подразделения народной милиции ДНР и ЛНР находят большое количество оружия, поставляемого из стран Европы и США.

Накануне в Харьковской области обнаружили переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Украинские националисты спешно отступая, просто бросили ящики с ПЗРК. Наши специалисты по серийным номерам устанавливают страну-поставщика, сообщает "ТВ Центр".

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