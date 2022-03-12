В ООН рассказали правду о биологических лабораториях США на Украине

Они работали во всех крупных городах страны

На территории Украины работала сеть из 30 биологических лабораторий, где проводились опасные эксперименты с вирусами, в том числе, чумы, сибирской язвы и холеры. Об этом заявил на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель нашей страны Василий Небензя.

Он подчеркнул, что эта работа ведётся при финансировании и непосредственном кураторстве Пентагона. Исследовательские центры располагаются в крупных городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других.

Результаты их деятельности направлялись в военно-биологические центры США. Теперь киевские власти по указке американцев экстренно сворачивают эти программы и заметают следы, сообщает "ТВ Центр".

"Под боком Евросоюза все эти годы существовал полигон для крайне опасных биологических испытаний. Призываем задуматься о вполне реальной биологической угрозе для населения европейских стран, которую может породить бесконтрольное расползание биоагентов из Украины, которое, как показал опыт COVID-19 невозможно остановить. И при таком сценарии накроет всю Европу", - сказал Небензя.

Он также отметил, что в рамках одного из проектов, над которым работали в лабораториях Киева, Одессы и Харькова, изучалась возможность распространения особо опасных болезней через мигрирующих птиц. В другом проекте в качестве переносчиков биологического оружия рассматривались летучие мыши.

Из биолаборатории Харькова за рубеж отправили более 140 контейнеров с их эктопаразитами. Это, по словам нашего постпреда, создает высокие риски хищения биологического оружия для использования в террористических целях или для продажи на чёрном рынке.

Глава китайской делегации потребовал провести тщательное расследование этих данных и заявил, что международному сообществу необходимо обратить пристальное внимание на обеспокоенности Москвы.

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