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Российские военные показали работу вертолётов Ка-52 на Украине

10:13
  • суббота
  • 12 марта 2022

Экипажи выполняют задачи на малых высотах

Минобороны России опубликовало кадры удара вертолётов Ка-52 по бронетехнике ВСУ. Военные сообщают, что удары наносились с малых и предельно малых высот, использовались управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.
Минобороны отчиталось о захвате большого числа ПЗРК на Украине

В ведомстве объяснили, что армейская авиация во время проведения специальной военной операции, в том числе, выполняет задачи по сопровождению российских колонн.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Как заявили в Кремле, Москва не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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