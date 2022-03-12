Российские военные показали работу вертолётов Ка-52 на Украине

Экипажи выполняют задачи на малых высотах
Минобороны России опубликовало кадры удара вертолётов Ка-52 по бронетехнике ВСУ. Военные сообщают, что удары наносились с малых и предельно малых высот, использовались управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.
В ведомстве объяснили, что армейская авиация во время проведения специальной военной операции, в том числе, выполняет задачи по сопровождению российских колонн.
24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Как заявили в Кремле, Москва не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.
Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"