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Российские военные уничтожили центр радиоразведки ВСУ

11:50
  • суббота
  • 12 марта 2022

Также нанесён удар по аэродрому в Василькове

Вооружённые силы России нанесли высокоточные удары по украинскому военному аэродрому в Василькове и вывели из строя главный центр радиотехнической разведки ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Минобороны показало карту освобождённых районов Украины

Ведомство опубликовало обновлённую карту освобождённых районов. Наши военные взяли под контроль несколько населённых пунктов. Наступление на широком фронте продолжают и бойцы ДНР. За сутки смежная группировка продвинулась на 21 километр.

Опубликованы также кадры российского Минобороны, на которых подразделения спецназа ведут поиски диверсантов, отслеживают передвижение украинской техники. В одном из посёлков Черниговской области к нашим военным вышли мирные жители. Бойцы выдали им армейские сухие пайки.

В освобождённой от националистов Волновахе впервые за несколько дней горожане начали покидать укрытия. Людям оказывают необходимую помощь. Смотрите репортаж Ивана Колесникова.

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