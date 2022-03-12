Минобороны рассказало о новых героях спецоперации на Украине

Они помогают освободить страну от националистов

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса.

Один из примеров отваги и героизма - поступок старшего лейтенанта Евгения Коробова. Он оперативно организовал оборону тыловой колонны, которая попала в засаду националистов. В бою были уничтожены несколько единиц техники противника, два миномётных расчёта и не менее 15 радикалов.

А мужественные действия гвардии лейтенанта Андрея Клюшникова позволили без промедления восстановить линии связи аэродрома, атакованного неонацистами. Несмотря на тяжёлое ранение, командир взвода продолжил управлять подчиненными, пока не потерял сознание.

И ещё об одном подвиге. Подполковник Денис Литвинов спас жизнь своему боевому товарищу, самолёт которого подбили националисты. Чтобы не допустить повторного попадания зенитной ракеты в машину, офицер прикрыл её своим штурмовиком и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели снаряд в сторону, сообщает "ТВ Центр".

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