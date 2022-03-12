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В жилом доме в Воронеже взорвался газ

12:27
  • суббота
  • 12 марта 2022

Есть погибшие

В Воронеже расследуют причины утечки и взрыва газа в жилой многоэтажке. ЧП произошло минувшей ночью. В результате детонации часть межэтажных перекрытий рухнули, возник сильный пожар. Есть погибшие, десятки человек пострадали.
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Сильный пожар начался сразу за взрывом газа в 12-подъездном многоэтажном доме в Воронеже. Обрушились перекрытия между третьим и четвёртым этажами.  Взрывной волной выбило стёкла в квартирах соседних домов.

Всё произошло в половине четвёртого утра, когда все жильцы крепко спали. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты, скорая помощь и полиция, сообщает "ТВ Центр".

На месте ЧП продолжают работать специальные службы. В результате взрыва погибли два человека в квартире, где произошло обрушение, 27 - госпитализированы. 

Остальных жильцов направили в пункт временного размещения, который находится в соседней в школе. Всем будет предоставлено временное жильё на время проведения восстановительных работ.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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