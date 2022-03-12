Роскомнадзор назвал главных нарушителей законов в Сети

Среди них - YouTube и Google

Зарубежные интернет-платформы ввели десятки необоснованных ограничений в отношении российских СМИ, политиков и других пользователей, высказывающих неугодную точку зрения.

85 различных мер насчитал Роскомнадзор. Это полная или частичная блокировка аккаунтов, запрет на проведение онлайн-трансляций, присвоение отметок о недостоверности контента и намеренное понижение материалов в поисковом рейтинге.

Среди нарушителей – YouTube, Google, ТiкТок, Instagram и Facebook. Два последних сняли запрет на призывы к насилию в отношении россиян. Генпрокуратура в качестве ответной меры потребовала ограничить доступ к этим ресурсам. Их действия назвали экстремистскими и содействующими терроризму, сообщает "ТВ Центр".

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