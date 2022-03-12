Охотники за льдинами: сёрферы в Приморье провели необычные соревнования

Участникам повезло с погодой

Необычный флешмоб на воде прошёл во Владивостоке. Более 100 сёрферов приняли участие в угоне льдины на специальных досках - сапах. Это мероприятие для жителей Приморья стало уже традиционным и с каждым годом приобретает всё большую популярность среди любителей водных развлечений, сообщает "ТВ Центр".

Как только акватория освободилась ото льда, любители морских прогулок сразу же достали свои сапы. Для разогрева мышц перед стартом, они не делают стандартную разминку, а берут в руки насосы и накачивают доски.

Погода для прогулки - идеальная. На море штиль, солнечный день. Но, вода, конечно же ещё ледяная. Поэтому одеваться советуют тепло и обязательно в гидрокостюм.

Морские сап-прогулки уже давно стали популярны в Приморье. Ведь на досках можно подойти туда, куда на катере или яхте не доберёшься. Например, в различные пещеры и маленькие, но очень красивые бухты. На открытии сезона участники не только любуются пейзажем. Задача максимум - найти и угнать льдину.

Они гребли стоя, лёжа, сидя на коленках или даже на стульях. И вот, через два километра, за соседним мысом льдина нашлась. Настолько большая, что вместились все участники. Сдвинуть с места льдину не так-то просто. Уж больно тяжёлая. Но общими усилиями это получилось

Более ста человек собрались на острове Русский чтобы открыть сезон. С каждым годом этот флешмоб становится все популярнее и за пределами Владивостока. Впереди у сап-сёрферов прогулки по новым ещё не изведанным маршрутам. Сезон закончат, только когда море вновь будет полностью скованно льдом.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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