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"Роскосмос" жёстко отреагировал на санкции против МКС

13:14
  • суббота
  • 12 марта 2022

В корпорации их назвали незаконными

"Роскосмос" потребовал от партнёров по МКС снять санкции с предприятий госкорпорации. Из-за ограничений под угрозу ставится эксплуатация космической станции.
Сотрудникам "Роскосмоса" ограничили выезд за рубеж и отпуска

Как сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Telegram, корпорация направила свои требования NASA, а также Канадскому и Европейскому космическим агентствам. Введённые против России санкции в космической сфере Рогозин назвал незаконными.

Он призвал европейских и американских партнёров задуматься о цене санкций против "Роскосмоса". Глава корпорации ещё раз напомнил всему миру об опасности приводнения или приземления 500-тонной МКС. Причём, как сказал Рогозин, для России такое развитие событий представляет наименьшую угрозу.

24 февраля США ввели санкции, ограничив экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Это затронуло, в том числе,  космическую отрасль. 9 марта аналогичные ограничения ввела Великобритания. В ответ Россия прекратила поставки в США своих ракетных двигателей.

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