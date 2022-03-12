Войска ДНР освободили 85 населённых пунктов

Граждане благодарят военных

Военные ДНР взяли под контроль 85 населённых пунктов в республике. Несколько дней шли бои за Волноваху, этот город уже под контролем ДНР, сообщает штаб территориальной обороны в своём Telegram-канале.

Между тем, в МЧС республики сообщили, что разминирование населённых пунктов, которые переходят под контроль ДНР, может занять несколько десятков лет.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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