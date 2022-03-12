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Российский спецназ ищет диверсантов на освобождённых территориях

15:30
  • суббота
  • 12 марта 2022

Продолжается спецоперация на Украине

За сутки группировка войск ДНР и России продвинулась на два десятка километров по территории Украины. В освобождённых районах подразделения спецназа ведут поиски диверсантов. С воздуха обстановку контролирует авиация.
Минобороны рассказало о новых героях спецоперации на Украине

Российский спецназ проводит разведку лесов и деревенских окраин. Задача - поиск и ликвидация диверсантов из нацбатов и ВСУ. С воздуха головной дозор прикрывают многоцелевые вертолеты Ка-52. Вертушки идут на бреющем, на малых высотах их труднее заметить. В роще в прицел попадают бронемашины. Мгновенная корректировка цели и залп. А уже крупным калибром уничтожены и объекты, спрятанные в глубине от передовой, сообщает "ТВ Центр".

Минобороны впервые показало, как продвигается специальная военная операция. На карте песочным цветом отмечены зоны, которые контролируют российские подразделения и народная милиция Донецкой и Луганских республик. Стратегически важное направление - Мариуполь. Рядом Волноваха, уже полностью освобожденная от националистов.

Тех, кто уцелел, прячась в подвалах от расправ, спасали ополченцы. Отбивали у радикалов квартал за кварталом. Выводили людей под пулями рискуя собственными жизнями. Дончане, которые восемь лет терпели унижения от украинской власти, верили в то, что их не бросят и однажды мучения закончатся.

Спокойствие наступило и в городах Липицы и Веселое. Совместный конвой российских военных и сотрудников МЧС доставил жителям сто тонн продовольствия, детское питание и лекарства.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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