В Сирии началась запись добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Желающих очень много

Тысячи сирийцев выразили желание помочь России защитить жителей Донбасса. По всей стране открыли специальные сборные пункты. Выстраиваются длинные очереди. Действующие военнослужащие, ополченцы, ветераны с большим боевым опытом - Россия помогла им спасти республику от террористов. И сейчас сирийцы не могут оставаться в стороне.

На одном из сборных пунктов сирийской армии с самого утра многолюдно. К столам выстроились большие очереди. По лицам и выправке этих мужчин сразу заметно - они служили в Вооруженных силах и имеют реальный боевой опыт.

На сборный пункт эти люди пришли, чтобы записаться в подразделения для оказания помощи Луганской и Донецкой республикам. Говорят, что специально их никто не призывал, но не могут сидеть дома сложа руки, когда российская армия и народная милиция ДНР и ЛНР сражаются на Украине против неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

Сам процесс записи занимает буквально считанные минуты. Заполнение анкеты, личная подпись и вот уже доброволец получает обмундирование и оружие, обращаться с которым большинству не привыкать.

Примечательно, что сегодня в одном строю - ветераны сирийской армии, бойцы христианского ополчения и даже бывшие участники отрядов оппозиции, прошедшие процедуру урегулирования статуса гражданина. Временно отправиться на Украину для участия в спецоперации по согласованию правительств Сирии и России разрешили и кадровым сирийским военным.

Вот уже более шести лет Россия помогает Сирии в борьбе с терроризмом. И сейчас, когда наша страна проводит специальную военную операцию на Украине, граждане ближневосточной страны не могли остаться в стороне. Те, кто имеет боевой опыт, идут на армейские сборные пункты. В свою очередь, рядовые граждане по всей Сирии участвуют в митингах и шествиях поддержки. В различных населённых пунктах такие акции проходят практически ежедневно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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