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В Москве открылась международная туристическая выставка

14:48
  • суббота
  • 12 марта 2022

Приехали гости из многих стран

Экономические санкции Запада - хороший стимул для развития туризма в России, особенно для поездок внутри страны. О перспективах отрасли говорили сегодня на открытии международной выставки "Интурмаркет" в столичном Экспоцентре.

В ней принимают участие профессионалы индустрии. На форуме их ждёт насыщенная деловая и образовательная программа, а также общение с законодателями. Площадку посетили члены думского комитета по туризму, сообщает "ТВ Центр".

Глава комитета Сангаджи Тарбаев предложил проводить выставку два раза в год. "Нам, как депутатам Госдумы, которые занимаются законотворческой деятельностью очень важно понимать, какие сегодня есть тренды, какие сегодня есть запросы туристической отрасли, для того, чтобы более корректно формулировать и законопроекты, и поправки к существующим законам", -  отметил парламентарий.

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