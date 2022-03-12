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Собянин сообщил о строительстве второго тоннеля на участке Троицкой линии

16:35
  • суббота
  • 12 марта 2022

На новой ветке будет 17 станций

Началась проходка второго тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Сергей Собянин.

"Проходка всех тоннелей на соседнем участке - от "Новаторской" до "Бачуринской" - почти закончена. Идёт строительство станций на центральном участке линии: "Вавиловской", "Академической", "Крымской", проектируется "ЗИЛ", - сообщил мэр.

Всего на Троицкой линии будет 17 станций. Она пройдёт от станции "ЗИЛ" и дойдёт до Новой Москвы. Появление новой линии значительно улучшит транспортную доступность районов за МКАДом, а также на юго-западе и юге Москвы. До города Троицка метро доберётся к 2026 году.

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