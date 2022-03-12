Российский десант высадился на украинский аэродром (видео)

Военные действовали слаженно

Минобороны России показало зрелищные кадры высадки десанта с вертолётов на одном из украинских аэродромов.

В видеоролике можно увидеть не только действия подразделений ВДВ, но и вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и миномёты. Военные выстроили круговую оборону вокруг аэродрома, обеспечив приём основных сил десанта.

Ранее российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Василькове и главному центру радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"