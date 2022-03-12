Российский десант высадился на украинский аэродром (видео)

Военные действовали слаженно
Минобороны России показало зрелищные кадры высадки десанта с вертолётов на одном из украинских аэродромов.
В видеоролике можно увидеть не только действия подразделений ВДВ, но и вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и миномёты. Военные выстроили круговую оборону вокруг аэродрома, обеспечив приём основных сил десанта.
Ранее российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Василькове и главному центру радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.
24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.
Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"