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Российский десант высадился на украинский аэродром (видео)

16:03
  • суббота
  • 12 марта 2022

Военные действовали слаженно

Минобороны России показало зрелищные кадры высадки десанта с вертолётов на одном из украинских аэродромов.
Минобороны рассказало о новых героях спецоперации на Украине

В видеоролике можно увидеть не только действия подразделений ВДВ, но и вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и миномёты. Военные выстроили круговую оборону вокруг аэродрома, обеспечив приём основных сил десанта.

Ранее российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Василькове и главному центру радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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