В Москве заработала горячая линия по деятельности бизнеса в условиях санкций

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве запустили горячую линию для предпринимателей по вопросам, связанным с работой бизнеса в условиях зарубежных санкций. Как написал у себя "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин, предприниматели смогут узнать о важных изменениях в законодательстве и принятых на федеральном и городском уровнях мерах поддержки.

Горячая линия будет иметь двустороннюю связь: бизнесмены смогут оставить свои предложения о введении новых инструментов поддержки. Телефон горячей линии: +7 (499) 444-16-15, он работает с 9 до 18 часов по будним дням.

После начала 24 февраля спецоперации по защите жителей Донбасса западные страны ввели санкции против России, а некоторые иностранные компании временно покинули российский рынок. В этих условиях федеральные власти объявили о мерах поддержки бизнеса и населения.

Среди прочего, граждане и предприниматели смогут договориться с банками по кредитным каникулам, а бизнесменов на время освободят от части проверок.

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