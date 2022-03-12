Путин попросил Макрона и Шольца повлиять на Зеленского

Президент рассказал о гуманитарной ситуации на Украине

Владимир Путин рассказал Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу о положении дел в районах спецоперации на Украине. По данным немецких СМИ, трёхсторонний телефонный разговор президентов России, Франции и канцлера Германии продолжался около двух часов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер привёл многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. Речь идёт о внесудебных расправах над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита. Кроме того, украинские военные устанавливают тяжёлую технику в жилых кварталах, возле больниц, школ и детских садов.

Также Путин сообщил своим собеседникам о том, что националистические батальоны систематически срывают попытки эвакуации мирного населения. Для спасения людей Минобороны России регулярно объявляет о часах тишины. Путин настоятельно призвал Макрона и Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены.

По данным правительства Германии, Макрон и Шольц в разговоре с Путиным указали на необходимость прекращения огня на Украине и начале поиска дипломатического решения.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью военных является демилитаризация и денацификация страны.

В свою очередь, Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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