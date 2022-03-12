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Зеленскому посоветовали принять предложение России

18:22
  • суббота
  • 12 марта 2022

Москва может остановить спецоперацию при определённых условиях

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посоветовал Владимиру Зеленскому принять предложение об окончании боевых действий. Как пишет портал Axios со ссылкой на свои источники, в администрации президента Украины такое предложение было воспринято негативно.
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Ранее в Кремле озвучили требования России к Украине, выполнение которых может остановить спецоперацию по защите граждан Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству Reuters, что Россия требует от Украины, чтобы она прекратила свою военную деятельность, прописала конституционно свой нейтральный статус, признала Крым, ДНР и ЛНР. Как сказал представитель Владимира Путина, в этом случае военная операция может быть прекращена в любой момент.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью военных является демилитаризация и денацификация страны.

В свою очередь, Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов ежедневно организуются часы тишины и гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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