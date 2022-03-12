Россия обнародует факты создания на Украине биологического оружия

Это пообещали в МИДе

В ближайшие дни Россия опубликует объёмные материалы о фактах американо-украинского сотрудничества в сфере создания биологического оружия. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он также анонсировал ответ Москвы на санкции США. Россия готовит новые санкционные списки в отношении США и других стран. "Списки готовы. Мы этим занимаемся. Это по большому счёту часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы", - сообщил дипломат.

В конце февраля США, Великобритания, ЕС, Канада, Япония и другие страны объявили о масштабных санкциях против России. Они коснулись экономики, банковской сферы, торговли, энергетики, авиаперевозок, сотрудничества в космической отрасли. Помимо этого, несколько крупных компаний заявили о временной приостановке своей деятельности в России.

Всё это стало реакцией на проводимую на Украине спецоперацию российских военных по защите жителей Донбасса. Она началась 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью военных является демилитаризация и денацификация страны.

В свою очередь, Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов ежедневно организуются часы тишины и гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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