Никас Сафронов пообещал, что Пугачёва скоро вернётся в Россию

Художник верит певице

Алла Пугачёва скоро вернётся в Россию, успокоил её поклонников друг семьи Примадонны Никас Сафронов.

"Отдохнёт и вернётся домой с новыми эмоциями и силами. Думаю, ждать возвращения Аллы осталось недолго. Это случится уже в ближайшие время", - сказал художник в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

На днях семья Пугачёвых-Галкиных уехала в Израиль. Фанаты забеспокоились, что певица и юморист навсегда покинули Россию. Алле Борисовне пришлось ответить на тысячи обращений в соцсетях и развеять слухи и сплетни.

Примадонна заявила, что уехала на плановые каникулы. Заодно она решила подлечиться в Израиле.

"Если Алла Борисовна говорит, что поехала на отдых и лечение, то ей стоить верить. За свою долгую жизнь она завоевала любовь огромной части жителей нашей планеты", - прокомментировал слова Пугачёвой Никас Сафронов.

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