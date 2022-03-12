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"Росатом": Россия оказывает помощь работникам украинских АЭС

19:40
  • суббота
  • 12 марта 2022

Обстановка на станциях контролируется

Российские специалисты помогают своим украинским коллегам на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене на основе информации госкорпорации "Росатом" направило в МАГАТЭ ноту о том, что управление и эксплуатация этих двух станций осуществляет украинский персонал, сообщает ТАСС.

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В качестве технической поддержки российские атомщики проводят консультации по восстановлению энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что после взятия российскими военными под контроль двух атомных станций, угрозы распространения радиации не зафиксировано.

Как сообщалось, в районе Чернобыльской АЭС украинскими националистами были повреждены линии электропередачи, а на Запорожской АЭС была устроена провокация с целью вызвать огонь российских войск в районе учебного корпуса станции.

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