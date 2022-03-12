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Россия вывела из строя более 3500 военных объектов на Украине

20:01
  • суббота
  • 12 марта 2022

Минобороны отчиталось об успехах за сутки

С момента начала спецоперации на Украине российские войска поразили 3593 военных объекта Украины. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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По его словам, уничтожено 1159 танков и бронемашин, 61 вертолёт, 126 беспилотников, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и миномётов и почти тысяча единиц специальной военной автомобильной техники.

За последние сутки авиация сбила один украинский вертолёт Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один турецкий "Байрактар ТБ-2".

Российские военные взяли под контроль населённые пункты Новоандреевка, Кириловка и вышли на рубеж Новомайорское - Павловка - Никольское - Владимировка – Благодатное. Продвижение за день составило 12 километров.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью военных является демилитаризация и денацификация страны.

В свою очередь, Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов ежедневно организуются часы тишины и гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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