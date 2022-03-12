Россия вывела из строя более 3500 военных объектов на Украине

Минобороны отчиталось об успехах за сутки

С момента начала спецоперации на Украине российские войска поразили 3593 военных объекта Украины. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожено 1159 танков и бронемашин, 61 вертолёт, 126 беспилотников, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и миномётов и почти тысяча единиц специальной военной автомобильной техники.

За последние сутки авиация сбила один украинский вертолёт Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один турецкий "Байрактар ТБ-2".

Российские военные взяли под контроль населённые пункты Новоандреевка, Кириловка и вышли на рубеж Новомайорское - Павловка - Никольское - Владимировка – Благодатное. Продвижение за день составило 12 километров.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью военных является демилитаризация и денацификация страны.

В свою очередь, Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов ежедневно организуются часы тишины и гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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